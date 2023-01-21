Mağarada yaşarken bir insan tarafından ihanete uğrayan Şahmaran'ın üzücü hikâyesi

ŞAHMARAN EFSANESİ NEDİR?

Çok eski bir Türk efsanesi olan Şahmaran, bugün bile Anadolu topraklarında ismini yaşatıyor. Aynı ismi taşıyan yeni diziyle birlikte bu efsaneye olan ilgi bir anda arttı. İşte, diziye ismini veren Şahmaran hikâyesi...

İsimde geçen şah; hükümdar, başta olan kişi anlamına geliyor. Maran ise Fars kökenli olup yılan anlamını taşıyor. Şahmaran ise; yılanların başı demek. Başı insan, gövdesi ise yılan olarak tasvir edilen bu yaratık bu zamana kadar Şah-ı Meran ve Şahmeran gibi isimlerle de anıldı ancak zaman içerisinde şu anki halini aldı; Şahmaran.

Şahmaran'ın efsanesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Şahmaran, Mersin Tarsus'ta yerin yedi kat altında yılanlar, -diğer ismiyle Meranlar- ile yaşıyormış.

(Yaşadığı düşünülen başka bir yer ise Adana'nın Ceyhan ile Misis arasındaki Yılan Kale.)