Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikâyesi

Uçağın içinde 12 mürebbat ve 5'i çocuk olmak üzere 227 yolcu vardı. Uçaktan bir daha haber alınamadı; bugün tüm yolcuların öldüğü varsayılıyor.

Gizemli ortadan kaybolmanın üzerinden geçen dokuz yıl içinde, felaketin nedeni belirlenemedi ve yalnızca uçağa ait olduğu düşünülen kısmi enkaz bulundu. Kayıp uçak için arama çalışması başlatıldı ve araştırma, havacılık tarihinin en pahalı araması oldu.