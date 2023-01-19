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Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikâyesi

2014 yılında Çin'e gitmek için kalkan Malezya uçağı, tarihin en büyük gizemlerinden biri oldu. Uçak, inmesine yakın bir anda ortadan kayboldu. Birçok ülke kayıp uçağı bulmak için iş birliği yaptı ancak yıllarca süren araştırmalardan hiçbir şey elde edilemedi. Uçağın içindeki 239 kişinin akıbeti hakkında hiçbir şey bulunamadı.

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  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    8 Mart 2014 tarihinde saat 12.42'de Malezya'dan, Çin'e gitmek için kalkan uçak için 10 saatlik bir uçuş planlanıyordu. İçinde 239 kişiyi taşıyan uçak, kalkışından kısa bir süre sonra kayboldu.
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    MH370 isimli uçak yolculuğunun bitmesine bir saatten kısa bir süre kala hava trafik kontrolü ile bağlantısını kaybetti, askeri radar tarafından bir saat daha izlendi ancak sonunda uçuş rotasından saparak radar menzilinden çıktı. 
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Uçağın içinde 12 mürebbat ve 5'i çocuk olmak üzere 227 yolcu vardı. Uçaktan bir daha haber alınamadı; bugün tüm yolcuların öldüğü varsayılıyor. 

    Gizemli ortadan kaybolmanın üzerinden geçen dokuz yıl içinde, felaketin nedeni belirlenemedi ve yalnızca uçağa ait olduğu düşünülen kısmi enkaz bulundu. Kayıp uçak için arama çalışması başlatıldı ve araştırma, havacılık tarihinin en pahalı araması oldu.
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Avustralya liderliğindeki su altı araması, yaklaşık üç yıl sonra askıya alınana kadar yaklaşık 200 milyon A$ (202 milyon $) tahmini maliyetle, 120 bin kilometrelik bir alanı kapsadı. 

    Operasyonlarda Malezya ile Endonezya, Filipinler, Singapur, Vietnam, Hindistan, Çin, Fransa ve ABD gibi ülkeler yer aldı.
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Güney Çin Denizi'ndeki Vietnam yakınlarındaki ve Malakka Boğazı'ndaki Penang yakınlarındaki bölgeler, olaydan sonraki ilk günlerde tarandı. Bir hafta sonra, 15 Mart'ta Malezya'nın o zamanki Başbakanı Najib Razak, verilerin uçuşun değiştiğini gösterdiğini açıkladı ve arama çalışmaları Hint Okyanusu'na doğru yöneldi.
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Yaklaşık 3 yıl boyunca Hint Okyanusu'ndan geniş bir alan arandı ancak hiçbir şey bulunamadı ve arama çalışmaları iptal edildi. 

    Uçağın seyrinde hiçbir anormallik yoktu; ne pilot ne de yolculardan bir acil yardım çağrısı gelmemişti; uçak hiçbir zaman bulunamadığı için karakutuya da hiçbir zaman ulaşılamadı.

    Fotoğraf temsilidir. 
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Bu zamana kadar uçağa ait olduğu düşünülen birçok parça Hint Okyanusu üzerinden karaya vurdu.

    Temmuz 2018'de MH370 isimli uçak hakkında rapor yazıldı. Güvenlik soruşturma ekibinin baş müfettişi Kok Soo Chon, uçağın kaybolmasının pilot yüzbaşı Zaharie Ahmad Shah'ın neden olmadığını yazdı. Uçaktaki kontrollerin muhtemelen kasıtlı olarak manipüle edildiği de söylendi  ancak kimin sorumlu olduğu söylenmedi. 

    Fotoğraf temsilidir. 
  • Havalandıktan kısa bir süre sonra kayboldu bir daha bulunamadı: Gizemli Malezya uçağının hikayesi

    Raporun sonuç bölümünde şöyle deniyordu: "Ekip, MH370'in ortadan kaybolmasının gerçek nedenini belirleyemiyor."

    Sonuç olarak; Malezya uçağının gizemi hiçbir zaman çözülemedi. Geriye sadece teoriler kaldı. Bu teoriler arasında; uzaylılar tarafından kaçırılmaları, zaman yolculuğu yapmaları, bir intihar girişimi gibi görüşler yer alıyor.

    Kaynak: National World, Straits Times

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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