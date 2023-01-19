Tarihin en yıkıcı 5 ekonomik krizi

2007-2008 MALİ KRİZİ

Bu, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en şiddetli mali kriz olan Büyük Durgunluğu ateşledi ve dünya çapında mali piyasaları kasıp kavurdu. ABD'de konut balonunun çökmesiyle tetiklenen kriz, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle sonuçlandı.

Birçok önemli finansal kurum ve işletmeyi iflasın eşiğine getirdi ve hükümetin ekonomi kurtarma paketlerini devreye sokmasına neden oldu. Her şeyin normale dönmesi neredeyse on yıl sürdü ve yıllar boyunca milyonlarca işi ve milyarlarca doları silip süpürdü.

Kaynak: Britannica