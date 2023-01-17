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Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda dünyanın yarısı en az bir sosyal medya hesabına sahipken, 2027 yılına kadar bu rakamın daha da yükseleceği öngörülüyor. Şu anda en çok sosyal medya kullanıcı 1 milyar kişi ile Çin. İşte, rakamlarla sosyal medyaya bir bakış...

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  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    2023 itibariyla dünyada 4.90 milyar sosyal medya kullanıcısı var.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    2027 yılına kadar dünya çapında 5.85 milyar sosyal medya kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    Facebook, kullanıcı tabanı açısından en büyük sosyal medya platformudur. 2023 itibariyle 2.91 milyar kullanıcısı var.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    Doğu Asya, 2023 itibariyla yüzde 26 ile en fazla sosyal medya kullanıcısına sahiptir.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    Sosyal medya, dünyadaki 5.27 milyar cep telefonu kullanıcısının yüzde 85'i tarafından kullanılıyor.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    2023 yılı itibarıyla 1 milyar 21 milyon kullanıcı ile Çin en çok sosyal medya kullanıcısı olan ülke konumunda. Hindistan 755 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 302 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada yer alıyor.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    Dünyada ortalama bir insan her gün 2 saat 35 dakika sosyal medya kullanıyor.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    En hızlı büyüyen sosyal ağ, son iki yılda ABD'de yüzde 105 gibi şaşırtıcı bir kullanıcı artışına sahip olan TikTok'tur.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    2023 yılı itibarıyla Türkiye'de 67 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 2027 tahminlerine göre bu sayı 76 milyona çıkacak.
  • Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

    ABD'deki kadınların yüzde 76'sının ve tüm erkeklerin yüzde 72'sinin bir sosyal medya hesabı var.

    Birleşik Krallık'ta tüm erkeklerin yüzde 80'i ve tüm kadınların yüzde 84'ü bir sosyal medya hesabına sahiptir.
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