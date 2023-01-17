Sosyal medya kullanımında dünyanın geldiği nokta: 5 milyar insan sosyal medyada!

2023 yılı itibarıyla 1 milyar 21 milyon kullanıcı ile Çin en çok sosyal medya kullanıcısı olan ülke konumunda. Hindistan 755 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 302 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada yer alıyor.