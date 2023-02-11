Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü ve yarattığı etki ne? Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olan depremin ardından can kaybı sayısı 20 bini geçti. 10 ili vuran depremin kaç saniye sürdüğü ve yarattığı etki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte, Kahramanmaraş depremi saniyesi ve derinliği hakkında merak edilen detaylar...