Koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafeteryaları soydu

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı. Yüzünde maskeyle adliyeye sevk edilen Yusuf Y., tutuklandı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda kapalı tutulan 3 kafeteryaya, kapılarını açarak giren bir kişi, 3 televizyon çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yusuf T. olduğunu tespit etti. Poliste suç kaydı bulunan Yusuf T. yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde çaldığı televizyonlardan biri ele geçirilen şüpheli, 2 televizyonu sattığını söyledi.<br>Çaldığı televizyonları taşıma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Yusuf T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-10 14:08:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.