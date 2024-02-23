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        İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kağıt fabrikasını ayağa kaldırılması için farklı şehirlerden işçiler getirildi. Barınma sorunu nedeniyle işçiler otellere yerleştirilirken, deprem felaketinden sonra işçi bulamadıkları için bu yönteme başvurduklarını belirten fabrikanın genel müdürü Bekir Yemşen, "6 otele yaklaşık 21 milyon lira konaklama ücret ödendi" dedi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası kentte işçi açığı oluştu. Birçok vatandaş evi yıkıldığı için kenti terk ederken; oluşan açığı telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi. Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler kurdu. Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, "Depremden sonra ağır hasar alan fabrikamızın çatısı komple çöktü, idari binamız yıkıldı. Ağır hasarlıya döndükten sonra önce çalışanlarımızı toparlamaya çalıştık, fabrikaya çağırdık. Herkesin evi, ailesi, öncelikle yaşam koşulları başladığı için önce fabrikamızda 320 kişilik çadır kent kurduk. Şu anda da 70 konteynerde yaşayan ailelerimiz var. Şu anda depremden önceki ekibimizin yüzde 92'si, fabrikamızda bir fiil çalışıyor" dedi. 'BURADA YETERİ KADAR PERSONEL BULAMADIK' Fabrikayı yeniden ayağa kaldırıp, tekrar üretime geçmek için işçi arayışına girdiklerini belirten Yemşen, "Fabrikanın binası, inşası ve çeliğini yapmak için burada yeteri kadar personel bulamadık, dışarıdan ekipler çağırdık. Çeliği Konya ekibine verdik, fabrikamızda 3 bin 800 ton çelik kullanıldı. İzmir'den elektrikçi ekibi bulduk, İzmit'ten mekanikçi ekibi bulduk. İnşaatı da çeşitli illerden temin ettik" diye konuştu. Farklı illerden gelen işçilerin barınma sorununu otel aracılığı ile çözdüklerini anlatan Yemşen, "Mart ayında Kahramanmaraş'taki oteller açılmamıştı. Misafirlerimizi ilk önce Gaziantep'teki otelde ağırladık. Mayıs ayında da Kahramanmaraş'taki otellerde ağırlamaya başladık. 2 otel Gaziantep'te, 4 otel Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 6 otelde 80 ile 120 arasında değişen personeli ağırlayarak fabrikayı devreye alma sürecini tamamlamış olduk. 6 otele de yaklaşık 21 milyon lira konaklama ücret ödendi. Fabrikamızı da 12 Şubat'ta devreye aldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:07
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        İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kağıt fabrikasını ayağa kaldırılması için farklı şehirlerden işçiler getirildi. Barınma sorunu nedeniyle işçiler otellere yerleştirilirken, deprem felaketinden sonra işçi bulamadıkları için bu yönteme başvurduklarını belirten fabrikanın genel müdürü Bekir Yemşen, "6 otele yaklaşık 21 milyon lira konaklama ücret ödendi" dedi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası kentte işçi açığı oluştu. Birçok vatandaş evi yıkıldığı için kenti terk ederken; oluşan açığı telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi. Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler kurdu. Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, "Depremden sonra ağır hasar alan fabrikamızın çatısı komple çöktü, idari binamız yıkıldı. Ağır hasarlıya döndükten sonra önce çalışanlarımızı toparlamaya çalıştık, fabrikaya çağırdık. Herkesin evi, ailesi, öncelikle yaşam koşulları başladığı için önce fabrikamızda 320 kişilik çadır kent kurduk. Şu anda da 70 konteynerde yaşayan ailelerimiz var. Şu anda depremden önceki ekibimizin yüzde 92'si, fabrikamızda bir fiil çalışıyor" dedi. 'BURADA YETERİ KADAR PERSONEL BULAMADIK' Fabrikayı yeniden ayağa kaldırıp, tekrar üretime geçmek için işçi arayışına girdiklerini belirten Yemşen, "Fabrikanın binası, inşası ve çeliğini yapmak için burada yeteri kadar personel bulamadık, dışarıdan ekipler çağırdık. Çeliği Konya ekibine verdik, fabrikamızda 3 bin 800 ton çelik kullanıldı. İzmir'den elektrikçi ekibi bulduk, İzmit'ten mekanikçi ekibi bulduk. İnşaatı da çeşitli illerden temin ettik" diye konuştu. Farklı illerden gelen işçilerin barınma sorununu otel aracılığı ile çözdüklerini anlatan Yemşen, "Mart ayında Kahramanmaraş'taki oteller açılmamıştı. Misafirlerimizi ilk önce Gaziantep'teki otelde ağırladık. Mayıs ayında da Kahramanmaraş'taki otellerde ağırlamaya başladık. 2 otel Gaziantep'te, 4 otel Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 6 otelde 80 ile 120 arasında değişen personeli ağırlayarak fabrikayı devreye alma sürecini tamamlamış olduk. 6 otele de yaklaşık 21 milyon lira konaklama ücret ödendi. Fabrikamızı da 12 Şubat'ta devreye aldık" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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