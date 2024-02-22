Kahramanmaraş'ta oğlunu tabancayla vuran baba aynı silahla intihar etti

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞAA)- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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