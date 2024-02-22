Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde annesini, babasını, kardeşini kaybeden Hüseyin, futbolla hayata tutunuyor

        ERKUT KARGIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biri olan Ebrar Sitesi'nde ailesinin büyük kısmını kaybeden ve kendisi de enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Hüseyin Eren Doğan, çok sevdiği futbolla yaşama tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde annesini, babasını, kardeşini kaybeden Hüseyin, futbolla hayata tutunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERKUT KARGIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden biri olan Ebrar Sitesi'nde ailesinin büyük kısmını kaybeden ve kendisi de enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Hüseyin Eren Doğan, çok sevdiği futbolla yaşama tutunuyor.

        Depreme Ebrar Sitesi'nin A Blok 6. katında ailesiyle yakalanan Hüseyin Eren, enkazdan 12 saat sonra akrabaları tarafından çıkarıldı. Depremde annesini, babasını ve erkek kardeşini kaybeden Hüseyin Eren Doğan, vücudundaki çeşitli yaralar ve kalçasındaki ezik nedeniyle Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesinde 1,5 ay tedavi görüp, psikolojik destek aldı.

        Depremde enkazdan çıkan ağabeyi Mücahit Doğan (27) ile birlikte Türkoğlu ilçesinde konteynerde yaşayan Hüseyin Eren, çok sevdiği yeşil sahalara dönerek yaralarını sarmaya başladı.

        Amatör futbolcu lisansı da bulunan sol bek Hüseyin Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme ailesiyle birlikte uykuda yakalandıklarını, enkazın içinde uyandığını anlattı.

        Ailesinin büyük kısmını depremde kaybettiğini abisiyle birlikte yeniden hayata tutunduklarını dile getiren Eren, futbolu çok sevdiğini, bu sporla kendini daha iyi hissettiğini belirtti.

        - "Futbol, hayatı sıfırlıyormuşçasına yardım ediyor"

        Kahramanmaraş Gençlikspor Kulübünün 15 yaş altı takımında forma giyen Hüseyin Eren, "Futbol oynarken hocalarımla sohbet ederek, arkadaşlarımla takılarak her şeyi unutuyorum. Hayatım sıfırlanıyormuş gibi oluyor. Veysel hocam da sağ olsun bize çok destek çıkıyor. Her zaman halimizi, hatırımızı soruyor. Antrenmanlara çağırıyor, eğleniyoruz. Futbol, hayatı sıfırlıyormuşçasına yardım ediyor." diye konuştu.

        Haftada iki saat antrenman yaptıklarını anlatan Hüseyin Eren, şunları kaydetti:

        "Antrenman yaptığımızda daha mutlu oluyorum, daha heyecanlıyım. Daha güzel geçiyor her şey. Futbol arkadaşlarımla koşu, şut, paslarımız olsun beraber yapıyoruz her şeyi. Hayatımız öyle daha çok güzelleşiyor, daha çok renk katıyor hayatımıza futbol. İki saat de olsa hayatımız bayağı değişiyor."

        Hüseyin Eren Doğan, hayalinde Milli Takım'da forma giymek olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Futbolla Hüseyin'in yaralarını saracağız"

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol antrenörlerinden Veysel Çokyiğit, Hüseyin Eren'in depremden önce 14 Yaş Altı Lig'e katıldığını, depremden sonra ise uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

        Depremden sonra kendisini en çok duygulandıran sporcular arasında Hüseyin'in olduğunu aktaran Çokyiğit, "Depremden sonra bütün sporcularımıza ulaşmaya çalıştık. Bazı sporcularımızın enkazda olduğunu öğrendik. Biz Hüseyin'e uzun bir süre ulaşamadık. Hüseyin'in bütün arkadaşlarına yazdık. Hüseyin bir süre sonra enkazdan çıkıp mesaj attı. 'Hocam nasılsın' diye, o beni çok duygulandırmıştı. O yüzden Hüseyin'in yeri bende ayrı." diye konuştu.

        Genç futbolcusunun ailesindeki kayıpları için üzüldüklerini ifade eden Çokyiğit, "Elimizden geldiği kadar biz aile olacağız. Daha önceden de bir aile ortamı sağlamaya çalışıyorduk ama şu anda daha çok sağlamaya çalışacağız. Futbolla Hüseyin'in yaralarını saracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Yazıcıoğlu soruşturmasına 11 kişilik yeni bilirkişi görevlendirildi
        Yazıcıoğlu soruşturmasına 11 kişilik yeni bilirkişi görevlendirildi
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası...
        Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası...
        Depremde hayatını kaybeden 21 kişinin adı spor tesislerinde yaşatılacak
        Depremde hayatını kaybeden 21 kişinin adı spor tesislerinde yaşatılacak
        "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi
        "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
        KSÜ'de "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" düzenlendi
        KSÜ'de "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" düzenlendi