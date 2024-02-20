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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:50
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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
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        Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonla dolandırılması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Kahramanmaraş ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, müşteri hizmetleri personeli gibi davranarak cep telefonlarına gönderilen kodları ele geçiren ve dolandırıcılık yapan 9 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların adreslerinde, çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu kişilere ait birçok sim kart, bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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