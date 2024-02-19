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        Depremzede çocuklar konteyner sinemada sosyalleşiyor

        Kahramanmaraş'taki konteyner kentte düzenlenen "sinema geceleri" etkinliği depremzede çocuklara keyifli dakikalar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:46
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        Depremzede çocuklar konteyner sinemada sosyalleşiyor
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        Kahramanmaraş'taki konteyner kentte düzenlenen "sinema geceleri" etkinliği depremzede çocuklara keyifli dakikalar yaşatıyor.

        Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Umut Kent konteyner kentinde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfınca (TEGV) kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikle, konteynerde sinema deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

        Akademisyenler eşliğinde seçilen belgesel ve animasyon filmlerinin izlendiği sinema salonu gibi hazırlanan konteynerde, haftada bir depremzede çocuklara patlamış mısır ve içecek ikramıyla hizmet veriliyor.

        TEGV Öğrenim Birimi Yöneticisi Zahide Ebrar Türksayar, AA muhabirine, depremzede çocuklara kültür sanat faaliyetleri kapsamında sinema etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        Filmlerin özenle seçildiğini aktaran Türksayar, "İçeriyi neredeyse sinema salonu gibi yapıyoruz. Işıkları kapatıyoruz, mısır patlatıyoruz. Heyecanla geliyorlar, burada bir arada etkinlik yapmış oluyoruz. Veliler de çok memnun. Çocukların böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı var." diye konuştu.

        Normal hayata dönüş için bu tarz etkinliklerin önemine işaret eden Türksayar, şöyle konuştu:

        "Biz burada hem normal bir rutine dönmeleri için hem de bu imkandan yararlanabilmeleri için bir araya geliyoruz. Onlar da çok memnun bizler de çok memnunuz. İki etkinlik odamız var. Kapasitemiz el verdiğince 50'yi aşkın çocukla burada sinema gecelerinde buluşuyoruz."

        - Aileler de çocuklar da memnun

        Üç çocuk annesi Zeynep Karasu da etkinliklerin normalleşme adına çok güzel bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Burada çocuğumun kendini daha etkin, daha gelişmiş olarak hissettiğini gözlemliyorum. Bunu gördükçe de mutlu oluyorum. Emeği geçenlere kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü ilk günden beri yalnız bırakmadılar. Depremden sonra çocuklar her konuda bayağı geriledi. Ancak buradaki etkinlikler, buradaki davranışlar olumlu. Geleceğe daha emin bakmamızı sağlıyorlar."

        Karasu'nun oğlu 9 yaşındaki Yiğit ise etkinliğe severek geldiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

        İkra Yetişgen ise sinema gecelerinde arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini söyledi.

        Muhammet Taraman da TEGV ile birçok etkinlik yaptıklarını anlatarak, "Bizim için mısır patlatmışlar, onları yedik. Bir yandan da sinema izliyoruz. Az önce fotoğraf çekildik. Çok mutluyum. Diğer günlerde de çok eğleniyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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