Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak

Bağ, "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Şehidimizin adının kütüphanemizde yaşatılması hem okulumuzu hem de kütüphanemizi manevi olarak zenginleştirdi. Kütüphanemizde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eşiyle yaşamını yitiren uzman çavuş Salih Altıntaş'ın adı, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

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