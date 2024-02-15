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        Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eşiyle yaşamını yitiren uzman çavuş Salih Altıntaş'ın adı, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:43
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        Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eşiyle yaşamını yitiren uzman çavuş Salih Altıntaş'ın adı, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

        Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fikret Bağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) önerisiyle Salih Altıntaş'ın ismini kütüphaneye verdiklerini, TSK'nın ve AFAD'ın kütüphaneye kitap bağışında bulunduğunu belirtti.

        Bağ, "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Şehidimizin adının kütüphanemizde yaşatılması hem okulumuzu hem de kütüphanemizi manevi olarak zenginleştirdi. Kütüphanemizde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Kütüphanede 2 bin 500 kitap bulunuyor.

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