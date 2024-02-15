Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yapan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara yakalandı.

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