Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) tarafından, "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) tarafından, "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

        Teknokent Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş sanayisinin depremde büyük hasar gördüğünü söyledi.

        Odalarının 12 bin üyesiyle kenti temsil ettiğini ve şehirde 2 bin büyük sanayi işletmesinin bulunduğunu aktaran Gümüşer, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem hem Kahramanmaraş'a hem de bölge şehirlere ekonomik anlamda vermiş olduğu zararı ve bundan sonraki kurtuluş reçetelerimizi çok değerli hocalarımızın katılımıyla tartışacağız. Kahramanmaraş ekonomisini biraz daha yüksek teknolojiyle tanıştırıyoruz. Artık buraya savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapılacak biz de bu yatırımların öncülüğünü yapıyoruz."

        Deprem bölgesindeki birçok şehrin büyük bir motivasyon kaybettiğine değinen Gümüşer, "İnsanlar deprem sebebiyle şehirlerinden göç etmek zorunda kaldılar fakat Kahramanmaraş bu motivasyonu koruyor. Bunu biz biraz da özellikle büyük sanayi şirketlerindeki yaşanan hasarlardan sonraki alınan tazminat bedellerinin yeniden yatırıma kanalize edilmesinde görüyoruz." diye konuştu.

        Çalıştayda, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, "Kahramanmaraş için fırsat, farklı bir kentleşme modeli", Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Özel de, "Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için teknolojiye farklı bir bakış açısı" başlığında sunum yaptı.

        Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Funda Barbaros, "Kahramanmaraş'ın sürdürülebilirlik ilkesiyle yeniden inşaası", İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Öner Günçaldı, "Kahramanmaraş ekonomisinin yeniden büyümesi ve gelir dağılımı", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Hayrettin Keskingöz de "Kahramanmaraş ekonomisinin dünü-bugünü-geleceği" başlıklarını çalıştayda ele aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yapan 2 kişi yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yapan 2 kişi yakalandı
        Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar
        Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar
        Savcı, mahkemeye itiraz etti; enkazda ölen 42 kişi için dava açıldı
        Savcı, mahkemeye itiraz etti; enkazda ölen 42 kişi için dava açıldı
        Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatıla...
        Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatıla...
        TUSAŞ yatırımı Kahramanmaraş ekonomisi için umut oldu
        TUSAŞ yatırımı Kahramanmaraş ekonomisi için umut oldu
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı