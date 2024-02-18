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        AK Parti'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

        KAHRAMANMARAŞ'taAK Parti'nin Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklandı. Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığına tepki gösterip, eleştirilerde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımı yapan Doğan, Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yaptı. Bu süreçte seçim çalışmalarına başlayan ancak halktan da zaman zaman tepki alan Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ise Yener'e ilişkin "Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun. Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İsmi yakında açıklayacağız" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:35
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        AK Parti'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
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        KAHRAMANMARAŞ'taAK Parti'nin Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklandı. Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığına tepki gösterip, eleştirilerde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımı yapan Doğan, Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yaptı. Bu süreçte seçim çalışmalarına başlayan ancak halktan da zaman zaman tepki alan Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ise Yener'e ilişkin "Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun. Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İsmi yakında açıklayacağız" diye konuştu.

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