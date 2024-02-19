Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Öğretmenden, okul müdürüne taciz suçlaması

        KAHRAMANMARAŞ'ta bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.M., okul müdürü N.S.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş Valiliği, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda müdür N.S., yardımcısı N.Y. ve sınıf öğretmeni Ö.A.'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.'yi sözlü olarak taciz etmeye başladı. A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı. Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.'nin tacizleri artarak devam etti. Bunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek müdür N.S.'nin kendisini taciz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. 'MEZARA GİRENE KADAR İLLE DE SEN' A.M., şikayetinin ardından N.S.'nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının 'İlle de sen' isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.'den şikayetçiyim." VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137'nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenden, okul müdürüne taciz suçlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.M., okul müdürü N.S.’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş Valiliği, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda müdür N.S., yardımcısı N.Y. ve sınıf öğretmeni Ö.A.’nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü N.S., evli olan sınıf öğretmeni A.M.’yi sözlü olarak taciz etmeye başladı. A.M., ilk olarak yaşadıklarını üyesi olduğu sendikanın yetkililerine anlattı. Okula gelen sendika temsilcileri okul müdürüyle görüştü, ancak N.S.’nin tacizleri artarak devam etti. Bunun üzerine A.M., Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek müdür N.S.’nin kendisini taciz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. ‘MEZARA GİRENE KADAR İLLE DE SEN’ A.M., şikayetinin ardından N.S.’nin tacizlerine devam etmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. A.M., savcıya verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Şahıs, kendi cep telefonundan benim telefonuma WhatsApp aracılığıyla sürekli mesaj atmaktadır. Benimle samimiyet kurmaya çalışmaktadır. Ben kendisine kesinlikle herhangi bir şekilde samimi bir cevap vermediğim halde şahıs mesaj atmaya devam etmektedir. Benim yazmış olduğum mesajlar ancak okul müdürü ile öğretmen arasındaki bir diyalog olabilecek şekilde resmi mesajlardır. Şahıs ayrıca beni gördüğü her yerde bir şarkıcının ‘İlle de sen’ isimli şarkısını söylemektedir. Bu sözleri beni görmesinden dolayı söylediği için cinsel taciz amacıyla hareket etmiştir. Olay nedeniyle N.S.’den şikayetçiyim.” VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, iddialarla ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Bahse konu iddialarla ilgili Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca idari soruşturma yapılmış, ayrıca daha kapsamlı bir inceleme/soruşturma yapılması için Millî Eğitim Bakanlığından müfettiş talebinde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için şikayetçi öğretmen A.M. talebi doğrultusunda başka bir okulda geçici görevlendirilmiş, okul müdürü N.S. ile aynı okulda müdür yardımcısı N.Y. ve yine aynı okul öğretmeni Ö.A. soruşturma sürecinde valiliğimizce, 657 Sayılı Kanunun 137’nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarla ilgili adli ve idari işlemler Valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Depremzede çocuklar konteyner sinemada sosyalleşiyor
        Depremzede çocuklar konteyner sinemada sosyalleşiyor
        AK Parti'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
        AK Parti'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
        "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı"...
        "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı"...
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yapan 2 kişi yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yapan 2 kişi yakalandı
        Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar
        Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar
        Savcı, mahkemeye itiraz etti; enkazda ölen 42 kişi için dava açıldı
        Savcı, mahkemeye itiraz etti; enkazda ölen 42 kişi için dava açıldı