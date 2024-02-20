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        "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından düzenlenen "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:27
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        "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından düzenlenen "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi.

        KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "koordinasyon ve acil müdahale" ana başlığıyla düzenlenen sempozyumda, tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra uluslararası dayanışma ve ruh sağlığı hizmetleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

        Sempozyum, panelistlere katılım belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

        Programa, sağlık çalışanlarının yanı sıra Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Mersin ve Adıyaman'dan akademisyenler katıldı.

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