"6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" sona erdi

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "koordinasyon ve acil müdahale" ana başlığıyla düzenlenen sempozyumda, tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra uluslararası dayanışma ve ruh sağlığı hizmetleri konularında oturumlar gerçekleştirildi.

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