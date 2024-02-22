Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis M.K'nin (37) adresini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.