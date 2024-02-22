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        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:21
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        Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis M.K'nin (37) adresini tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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