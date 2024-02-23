Aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü KAHRAMANMARAŞ'ta, aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Mustafa Kaykusuz (33), hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Hal kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kaykusuz yönetimindeki 34 DGG 189 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce önünde giden M.E.Y.'nin kullandığı otomobile, ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, sürücü Mustafa Kaykusuz'un öldüğü belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kaykusuz'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:47 facebook

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