Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin başka bir araca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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