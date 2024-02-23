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        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin başka bir araca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:41
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        Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin başka bir araca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Kaykusuz idaresindeki 34 DGG 189 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun Madalyalı Altgeçidi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.E.Y'nin kullandığı 46 ACU 196 plakalı otomobile ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Mustafa Kaykusuz hayatını kaybetti. Yaralanan M.E.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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