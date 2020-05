Yediveren çileğinde hasat serüveni başladı Çilekler, günlük olarak toplanıp başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki vatandaşların sofralarına ulaşıyor

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesinde alternatif ürün kapsamında yetiştirilen yediveren çileğinin hasadı başladı.

Bölgenin iklimi dolayısıyla farklı bir aromaya sahip olan yediveren çilekleri, günlük olarak toplanıp başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Ekinözü ilçesinde, ot bitmeyen araziler artık hormonsuz, kokusu, rengi büyüklüğü ile diğer çeşitlerden farklı olarak özel çilek yetiştirilen topraklara dönüştü. Alternatif ürün olarak 45 yıl önce ilk deneme ekimi yapılan yediveren çileği, bölgenin iklimi ile uyum sağlayınca ekim alanı da hızla arttı. İlçeye bağlı Kandil Mahallesinde baraj gölüne nazır tarlaların kurak ve kahverengi görüntüsü, yavaş yavaş yerini yemyeşil bir fotoğrafa bırakıyor. Bölgede 100 dönümün üzerine çıkan çilek tarlalarında ise 2020 yılının ilk hasat sevinci yaşanıyor. Bahar ayları ile birlikte çilek tarlalarına giden çiftçiler, bin bir emekle büyüttükleri fidelerden ilk hasadı yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor.

2020 yılı sezonundan umutlu olduklarını söyleyen yediveren çileği yetiştiricilerinden Murat Seyfi, “Sezonumuzu açtık. İnşallah Ekim ayına kadar bölge halkının sofralarına bu güzel tadı ulaştıracağız” dedi.

Çilek yetiştiriciliğinin çok emek harcanan ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Seyfi, “Bu işi severek yapmalı ve her bir çileği çocuk gibi bakıp büyütmelisiniz” şeklinde konuştu.

Seyfi, şunları söyledi:

“Mahallemizde ekimi yapılan yediveren çileğinin hasadına başladık. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçiririz. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte arazilerimizde gerekli bakımları yaptık. Sulamasından gübrelemesine ve diğer bakımlarını da yaptıktan sonra ilk meyvelerimizi topluyoruz. Ailecek her sabah gün ışırken tarlaya geliyoruz. Topladığımız çileklerin büyük çoğunluğunu kasalara doldurup Elbistan’daki alıcılara satıyoruz. Bu tarlada 4 yıldır çilek üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi yetiştirirken asla hormon ya da katkı maddesi kullanmıyoruz. Bölgenin iklim yapısı da yetiştirdiğimiz çileklerin aromasının ve büyüklüğünün farklı olmasını sağlıyor. Zaten bu çileği bir kez tadanlar diğer çileklerle arasındaki farkı hemen anlıyor. Çünkü bu çilekler; aroması, rengi ve büyüklüğü ile de özel bir çeşit. Yediveren çileğinin hasat süresi, çok uzun. Mayıs ayında başlıyor ve mevsim şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor.”

Devletin sunduğu desteklerle çilek yetiştiriciliğine başladığını kaydeden Seyfi, “Bu bölgede çilek yetiştiriciliği her geçen yıl daha da artıyor. Buralar, kıraç arazi olduğu için hububat ekimi yapılıyordu. Tabii geliri de haliyle düşük oluyordu. Ama artık buranın da kaderi çilek sayesinde değişiyor. Çilek üretimi ciddi potansiyele ulaştı. Ekinözü ilçemiz, çilek merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Buradaki çilek tarlaları hem de 67 aylık istihdam kapısı oldu. Çok sayıda insan buradan evine ekmek götürüyor. Elimizden geldiğince ekim alanlarını artırarak üretime devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

