Eski buzdolabına kenevir ekmiş

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Kahramanmaraş'ta bir evin damındaki eski buzdolabına ekilmiş 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi Kizirli Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Evin damında eski bir buzdolabına ekili vaziyette 40150 santimetre uzunluğunda 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. (34) gözaltına alındı.

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