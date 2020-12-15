İHA

Olay, Oniklişbuat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi. Gün boyunca yağan yağmur, etkisini gece boyunca devam ettirirken bir sitenin istinat duvarının olduğu bölüm gece 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler herhangi bir can kaybının yaşanmadığını tespit etti. İHA'nın haberine göre; göçük sonrası, duvar ve toprak yığını altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken, istinat duvarının üst bölümünde yer alan 6 otomobil ise çekici marifetiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

"LÜTFEN BU DUVARI ALIN"

İstinat duvarının evlerinin üzerine çökmesinden endişelendiğini söyleyen Gülperi Bayır, “Çocuklar içerde yatıyor, duvar evin üzerine uçacak. Lütfen bu duvarı buradan alın” diye yardım istedi.