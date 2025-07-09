Yasin Polat (33) yönetimindeki otomobil, Kılavuzlu Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve eşi Merve ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan yaralandı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan baba ve ikizlerden biri, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.