Son olarak AFAD verilerine göre saat 04.12'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4.2 büyüklğünde ve Adana Saimbeyli'de saat 05.54'te 3.2 ve saat 08.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?

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