Kahramanmaraş ve Akdeniz'de korkutan depremler!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. 4 Nisan Salı günü Kahramanmaraş, Malatya, Burdur ve Gaziantep peş peşe depremlerle sallanmıştı. 5 Nisan Çarşamba günü ise Kahramanmaraş ve Akdeniz'de deprem oldu. İşte son depremler listesi ile depremlerin büyüklükleri ve merkez üssü detayları...