Öğle yemeği için pazardan kalamar alan Adam Todd isimli kişi, kalamarı kesmeye başlayınca gördüklerine inanamadı.

Todd, aldığı kalamarın ebat olarak çok iri olduğunun farkında olduğunu ancak onu dilimlemeye başlayana kadar ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Mirror gazetesine konuşan Adam Todd, “Cumartesi günü öğle yemeğinde St George Market'ten aldım. Eve getirdim ve hazırlamaya başladım. İçinde bir şey olduğunu biliyordum, genellikle aldığım kalamarlar bunun yarısı kadar olurdu ama bu çok büyüktü. Hazırlamaya başladığımda farklı olduğunu fark ettim, içindeki şeyi tek parça halinde çıkarmaya karar verdim. İçindeki şeyi gördüğümde ne düşüneceğimi bilemedim. Balık tutmaya gitmem, o yüzden ilk defa lavabomın içinde böyle bir şey görüyordum. Bunun yavru bir tür köpek balığı olduğunu biliyordum ama tam olarak türünün ne olduğunu bilmiyordum.

Kesinlikle şok oldum ve onunla ne yapacağımı bilemedim. Kalamarın içinde balık ya da karides olmasına alışkanım ama bir köpek balığının olmasına değil" açıklamasında bulundu.