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        Haberler Müzik Kalamış Yaz Festivali'nde Soner Olgun rüzgarı

        Kalamış Yaz Festivali'nde Soner Olgun rüzgarı

        Usta yorumcu Soner Olgun, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Kalamış Yaz Festivalinde sevenleri ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:38
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        Şarkıcı Soner Olgun, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kalamış Yaz Festivalinde, müzikseverlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz boyunca her hafta Bodrum'da sahne alan Olgun'u özleyen sevenleri konser alanını hınca hınç doldurdu.

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        Konser öncesi kendisini sevenleriyle buluşturan Kadıköy Belediyesine ve festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Olgun; kültürün, sanatın ve medeniyetin başkenti Kadıköy'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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        Soner Olgun, geniş repertuarı ve kendine has tarzı ile dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattığı konserinde; Neşet Ertaş Cem Karaca, Erkin Koray gibi pek çok efsane ismi de andı.

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        2 saat süren konser boyunca neredeyse bütün şarkılarını dev bir koro eşliğinde söyleyen Olgun, klasikleşen şarkısı Sevda Diye Bir Kuş'u seslendirirken konser alanında bulunan çiftleri dansa davet etti. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı konserin sonunda, dinleyiciler usta sanatçıyı, dakikalarca ayakta alkışladı.

        #Soner Olgun
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