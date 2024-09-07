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        Haberler Müzik Kalben'in yeni teklisi 'Akşamlarda' yayında

        Kalben'in yeni teklisi 'Akşamlarda' yayında

        Kalben, yeni tekli çalışması 'Akşamlarda' yayınlandı. Şarkıcının sahnesine Mabel Matiz konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:55
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        6 Eylül Cuma günü, Kalben'in yeni teklisi 'Akşamlarda' yayımlandı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Mabel Matiz, Kalben'in sahnesine konuk olarak birlikte 'Aşk Çeşmesi' şarkısını seslendirdiler.

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        KALBEN'İN YENİ TEKLİ ÇALIŞMASI 'AKŞAMLARDA' YAYINDA

        Kalben, hayatı boyunca birçok ağrılı ve zorlu kaza, hastalık, yas atlatan babasının, tüm bunları atlattıktan sonra aniden hayata gözlerini yummasından yana aralarında kalan eksik, söylenmemiş sözleri 'Akşamlarda' ile söylemeye devam ediyor.

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        Söz ve müziği Kalben'e, düzenlemesi Genco Arı'ya ait 'Akşamlarda' 6 Eylül Cuma günü yayınlandı. 2014'te yazdığı şarkının 2024'te külliyatında yer bulmasını zamanda yolculuk olarak nitelendiren şarkıcı/söz yazarı; 'Akşamlarda'yı ona zor ve mücadele gerektiren zamanlarda kendini hatırlatan güzel insanlara hediye ediyor. Kalplerin berrak, insanların huzurlu olduğu günlerin umuduna yazılmış olan şarkının görsel dünyasını Hakan Fikri Bintepe şekillendiriyor. Klipte geleneksel ve modern dans öğelerini, bedenlerinde birleştiren Funda Çakır ve Barış Mola var.

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        Yapımcılığını Kalben'in şirketi Hoş Bir Seda'nın, dağıtımını DMC'nin üstlendiği 'Akşamlarda' 6 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı.

        #Kalben
        #mabel matiz
        #Akşamlarda
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