Kalben'in yeni teklisi 'Akşamlarda' yayında

Söz ve müziği Kalben'e, düzenlemesi Genco Arı'ya ait 'Akşamlarda' 6 Eylül Cuma günü yayınlandı. 2014'te yazdığı şarkının 2024'te külliyatında yer bulmasını zamanda yolculuk olarak nitelendiren şarkıcı/söz yazarı; 'Akşamlarda'yı ona zor ve mücadele gerektiren zamanlarda kendini hatırlatan güzel insanlara hediye ediyor. Kalplerin berrak, insanların huzurlu olduğu günlerin umuduna yazılmış olan şarkının görsel dünyasını Hakan Fikri Bintepe şekillendiriyor. Klipte geleneksel ve modern dans öğelerini, bedenlerinde birleştiren Funda Çakır ve Barış Mola var.