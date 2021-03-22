Kaliteli bir yaşlanma süreci mümkün

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Sabancı Holding iştiraki olan AvivaSA, 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesindeki gelişmeleri, Pandemi Yardım Projesi ve “Yaşı Yok” farkındalık kampanyasından edindiği sonuçları düzenlendiği basın toplantısında aktardı. AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, AvivaSA’nın Her Yaşta projesi kapsamında yaşlanmaya hazırlık sürecinin önemine, yaş ayrımcılığına ve yaşlılık nezdindeki negatif algıya dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediği belirtilerek Yaşlılar Haftası’nı da bu nedenle sahiplendiğine dikkat çekildi.

NÜFUSA ORANI YÜZDE 9

Toplantıda Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığının altı çizildi. Türkiye’de yaşlı nüfusun, son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019’da 7 milyonu aştığını belirten Taşlıoğlu, TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023’te yüzde 10,2, 2060 yılında ise yüzde 20’yi aşacağının öngörüldüğünün altını çizdi. Taşlıoğlu, “Tüm bu verileri incelediğimizde Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus artmasına ve bir demografik dönüşüm sürecinde olmamıza rağmen yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarının gündeme henüz hak ettiği ölçüde giremediğini söylemek mümkün. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili çalışmaların sayısının kısıtlı olduğunu ve tematik olarak “bakım” konusu ekseninde kaldığını görüyoruz. Oysa ki yaşlanmanın bir süreç olarak bütünsel ele alınmaya ve proje temalarının çeşitlendirilmeye ihtiyacı var. Biz AvivaSA olarak kurumsal sosyal sorumluluk projemiz Her Yaşta ile yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili çalışmaların artırılması, desteklenmesi ve farkındalığın oluşması için tüm gücümüzle çalışmaya ve yetkili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

22 MİLYON ERİŞİM SAĞLANDI

Projenin geçtiğimiz yıl yaş ayrımcılığına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili tabuları yıkmak için “Yaşı Yok” farkındalık kampanyasını hayata geçirdiklerini ifade eden AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, projeyi şöyle anlattı: Kampanyamız ile toplumda yerleşen kalıpları kırarak, insanların yapabileceklerinin, hayallerinin yaşla sınırlı olmadığını, yaşın hayatı kısıtlamaması gerektiğini anlattık. Bu kampanya için “Çocuk Aklı İşte”, “Ununu Elemiş, Eleğini Asmış”, “Bir Ayağı Çukurda” gibi dilimize yerleşmiş deyimlerden, atasözlerinden yola çıktık. Çünkü atasözlerimizde, deyimlerimizde bile yaş ayrımcılığı yapıyoruz. 17 Kasım’da başladığımız kampanya ile 1,5 ay gibi kısa bir sürede kampanya filmimiz ve medya çalışmalarımızla toplamda 22 milyon erişim elde ettik.”

SOSYALLEŞMEYİ ÖZLEDİLER

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen gruplardan birinin sürecin başından beri evlerinde olan 60 yaş üstü kişiler olduğunu hatırlatan Taşlıoğlu, pandeminin ve kısıtlamaların bu kişilerde yarattığı psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkileri azaltmak için Pandemi Yardım Projesi’ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu proje için İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara Büyükşehir ilçe belediyeleriyle iş birliği yaptıklarını ifade eden Taşçıoğlu, projenin sonuçlarını şöyle özetledi: “Bu illerde 2 bin 300 kişiye sağlıklı gıda kolileri ile sağlık ve hijyen paketleri ulaştırdık. Ayrıca onların pandemi döneminde artan endişe ve yalnızlık duygularını azaltmak amacıyla genç, uzman psikolog ve gerontologların yer aldığı bir Psikososyal Destek Ekibi oluşturduk. Psikososyal Destek Ekibimiz 60 yaş üstü 600 kişiye psikolojik destek sağladı. Psikososyal destek ile nesiller arası iletişimi geliştiren görüşmeler sonunda projeden memnuniyet oranı yüzde 100, mutluluk oranı ise yüzde 98,3 oldu.”

Taşlıoğlu, danışmanlık görüşmeleri sonucunda çıkan sonuçların çok önemli olduğunun altını çizerken, konuya ilişkin şunları söyledi: “Pandemi sürecinde en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü kesim kısıtlamalar nedeniyle hem psikolojik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilendi. Psikososyal Destek Ekibimizin yaptığı görüşmeler sonucu, bu kesimde karşılaştıkları en büyük sorunun maddi sıkıntılar, sağlık problemleri, dışarı çıkamama, özlem ve hastalık korkusu olduğunu tespit ettik. Bu süreçte fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasıyla beraber hayattan keyif almadıklarını, yalnızlık hislerinin arttığını söyleyen yaşlılarımız, kendileriyle yapılan görüşme sonrası daha mutlu ve iyi hissettiklerini belirtti. AvivaSA olarak yaşlılarımızın endişelerini ve korkularını gidermek, bu dönemde yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”