Kaliteli bir yaşlanma süreci mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaBireysel EmeklilikKaliteli bir yaşlanma süreci mümkün
ABONE OL

AvivaSA: Kaliteli bir yaşlanma süreci mümkün!  

Bireysel emeklilik kuruluşlarından AvivaSA, Her Yaşta kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaş ayrımcılığına ve yaşlılık nezdindeki negatif algıya dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. 18–24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye’nin yaş alma yolculuğu ve bu yolda AvivaSA olarak alınan aksiyonlar basın mensuplarına aktarıldı.

Kaliteli bir yaşlanma süreci mümkün
HABERTURK.COM

Sabancı Holding iştiraki olan AvivaSA, 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesindeki gelişmeleri, Pandemi Yardım Projesi ve “Yaşı Yok” farkındalık kampanyasından edindiği sonuçları düzenlendiği basın toplantısında aktardı. AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, AvivaSA’nın Her Yaşta projesi kapsamında yaşlanmaya hazırlık sürecinin önemine, yaş ayrımcılığına ve yaşlılık nezdindeki negatif algıya dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediği belirtilerek Yaşlılar Haftası’nı da bu nedenle sahiplendiğine dikkat çekildi.

NÜFUSA ORANI YÜZDE 9

Toplantıda Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığının altı çizildi. Türkiye’de yaşlı nüfusun, son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019’da 7 milyonu aştığını belirten Taşlıoğlu, TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023’te yüzde 10,2, 2060 yılında ise yüzde 20’yi aşacağının öngörüldüğünün altını çizdi. Taşlıoğlu, “Tüm bu verileri incelediğimizde Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus artmasına ve bir demografik dönüşüm sürecinde olmamıza rağmen yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarının gündeme henüz hak ettiği ölçüde giremediğini söylemek mümkün. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili çalışmaların sayısının kısıtlı olduğunu ve tematik olarak “bakım” konusu ekseninde kaldığını görüyoruz. Oysa ki yaşlanmanın bir süreç olarak bütünsel ele alınmaya ve proje temalarının çeşitlendirilmeye ihtiyacı var. Biz AvivaSA olarak kurumsal sosyal sorumluluk projemiz Her Yaşta ile yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili çalışmaların artırılması, desteklenmesi ve farkındalığın oluşması için tüm gücümüzle çalışmaya ve yetkili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

22 MİLYON ERİŞİM SAĞLANDI

Projenin geçtiğimiz yıl yaş ayrımcılığına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili tabuları yıkmak için “Yaşı Yok” farkındalık kampanyasını hayata geçirdiklerini ifade eden AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, projeyi şöyle anlattı: Kampanyamız ile toplumda yerleşen kalıpları kırarak, insanların yapabileceklerinin, hayallerinin yaşla sınırlı olmadığını, yaşın hayatı kısıtlamaması gerektiğini anlattık. Bu kampanya için “Çocuk Aklı İşte”, “Ununu Elemiş, Eleğini Asmış”, “Bir Ayağı Çukurda” gibi dilimize yerleşmiş deyimlerden, atasözlerinden yola çıktık. Çünkü atasözlerimizde, deyimlerimizde bile yaş ayrımcılığı yapıyoruz. 17 Kasım’da başladığımız kampanya ile 1,5 ay gibi kısa bir sürede kampanya filmimiz ve medya çalışmalarımızla toplamda 22 milyon erişim elde ettik.”

SOSYALLEŞMEYİ ÖZLEDİLER

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen gruplardan birinin sürecin başından beri evlerinde olan 60 yaş üstü kişiler olduğunu hatırlatan Taşlıoğlu, pandeminin ve kısıtlamaların bu kişilerde yarattığı psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkileri azaltmak için Pandemi Yardım Projesi’ni gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu proje için İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara Büyükşehir ilçe belediyeleriyle iş birliği yaptıklarını ifade eden Taşçıoğlu, projenin sonuçlarını şöyle özetledi: “Bu illerde 2 bin 300 kişiye sağlıklı gıda kolileri ile sağlık ve hijyen paketleri ulaştırdık. Ayrıca onların pandemi döneminde artan endişe ve yalnızlık duygularını azaltmak amacıyla genç, uzman psikolog ve gerontologların yer aldığı bir Psikososyal Destek Ekibi oluşturduk. Psikososyal Destek Ekibimiz 60 yaş üstü 600 kişiye psikolojik destek sağladı. Psikososyal destek ile nesiller arası iletişimi geliştiren görüşmeler sonunda projeden memnuniyet oranı yüzde 100, mutluluk oranı ise yüzde 98,3 oldu.”

Taşlıoğlu, danışmanlık görüşmeleri sonucunda çıkan sonuçların çok önemli olduğunun altını çizerken, konuya ilişkin şunları söyledi: “Pandemi sürecinde en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü kesim kısıtlamalar nedeniyle hem psikolojik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilendi. Psikososyal Destek Ekibimizin yaptığı görüşmeler sonucu, bu kesimde karşılaştıkları en büyük sorunun maddi sıkıntılar, sağlık problemleri, dışarı çıkamama, özlem ve hastalık korkusu olduğunu tespit ettik. Bu süreçte fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasıyla beraber hayattan keyif almadıklarını, yalnızlık hislerinin arttığını söyleyen yaşlılarımız, kendileriyle yapılan görüşme sonrası daha mutlu ve iyi hissettiklerini belirtti. AvivaSA olarak yaşlılarımızın endişelerini ve korkularını gidermek, bu dönemde yanlarında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Sosyal güvenlik sistemini tammalayan özel yapıya kavuşacağız'
SİGORTA'Bizi özel bir yapıya götürecek'
Tahvil Garanti Fonu kuruluşuna sigortacılar talip
SİGORTATahvil Garanti Fonu'na talibiz
Ticari Alacak Sigortası'nın önemi anlaşıldı
SİGORTAAlacak Sigortası'nın önemi anlaşıldı
BES için milat
SİGORTABES için milat olacak
Doğa hasarsızlık indirimini 1 yıl daha koruyor
SİGORTADoğa'dan 'hasarsızlık' güvencesi
23 milyon gencin güvencesi BES
SİGORTA23 milyon gencin güvencesi BES
Paketten 100 milyar çıktı
SİGORTABES'e 100 milyarlık katkı çıktı
Rekabet fiyatları aşağı çekecek! SON DAKİKA: Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan açıkladı
SİGORTASağlıkta rekabet fiyatları indirir
SON DAKİKA: Türkiye'nin büyük yatırımları sigortalandı! Ekonomi Haberler
SİGORTAKuyudan uzaya kadar sigortaladık
Quick Sigorta'ya İngiltere'den iki dalda ödül
SİGORTAQuick Sigorta'ya iki dalda ödül