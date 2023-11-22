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        Haberler Gündem Ankara "Kamu görevlisi" dolandırıcılığına 12 gözaltı

        Şanlıurfa'da "kamu görevlisi" dolandırıcılığına 12 gözaltı

        Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:48
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        "Kamu görevlisi" dolandırıcılığına 12 gözaltı
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.

        Polisin 2 ay süren çalışmasıyla kimliği belirlenen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 TL ve 800 bin TL değerinde çek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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