Kaza, 19.00 sıralarında Kocaköy ilçesinde meydana geldi. Lice ilçesinden Diyarbakır'a gelen 21 FB 692 plakalı kamyon Kocaköy yol ayrımında yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonda ismi bilinmeyen sürücü ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Sürüdeki yaklaşık 30 koyun öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.





Devrilen kamyon çekiciyle karayolunda kaldırılırken, ölen koyunlar da sahipleri tarafından toplandı.