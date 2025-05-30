"Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!

Aydın'da yürek yakan olay, Efeler ilçesinde önceki gün saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Enes Çelebi (4), annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine gitti. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü.

Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

LASTİK VE ÖN KAPUTTA KAN İZLERİ

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı.