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Van emniyet Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak çalışması sonucunda Kandil’de faaliyet gösteren ve aranan 2 PKK’lı terörist yakalanarak ülkeye getirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Kandil'de (Irak) faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli 2 PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İki terörist ifadeleri alınmak üzere Van TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.