Gülay Sezer, Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Tedavim sonrası ilk konser... Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla" mesajını yazdı.
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