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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek

8 yıllık birlikteliklerini 2 Mart 2022'de sonlandıran Kim Kardashian ile Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı. West’in dört çocukları için Kardashian’a ayda 200 bin dolar ödemesine karar verildi

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  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    Rapçi Kanye West (45) ile reality show yıldızı Kim Kardashian (42), 8 yıllık evliliklerini 2 Mart 2022'de bitirme kararı almıştı. West ile Kardashian'ın boşanma süreci tamamlandı.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    Kanye West ile Kim Kardashian, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı. West’in dört çocukları için Kardashian’a ayda 200 bin dolar ödemesine karar verildi.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    The Guardian’da yer alan habere göre; boşanma kararı alan çift ve avukatları, anlaştıkları şartları Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sundu. Çiftin dört çocuklarının ortak velayetini alacağı, ikisinin de birbirine nafaka ödemeyeceği belirtildi.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    Kanye West’in çocuklarının bakımı için destek olarak ayda 200 bin dolar Kardashian’a ödemesi kararlaştırıldı. Çiftin çocukların özel koruma ve özel okul masraflarını paylaşacağı, kişisel borçlarını kendileri üstleneceği belirtildi.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    West ve Kardashian, mart ayında sekiz yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Mülk paylaşımı ve velayet konularında anlaşma olmaması durumunda 14 Aralık’ta dava açılacaktı.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİNİ VE ONUN ANNESİNİ HEDEF ALMIŞTI

    West, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    Rapçi, geçtiğimiz perşembe günü yayınladığı mesajda eski eşi ve onun annesi Kris Jenner'ı hedef almıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    "SANA DA BUNLARI YAPMASINA İZİN VERME"

    Kylie Jenner'ın eski asistanı Victoria Villarroel'den bir ekran görüntüsü alan West, "Kris'in sana da Kylie ve Kim'e yaptığını yapmasına izin verme!" diye yazmıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    "PORNO BAĞIMLILIĞI AİLEMİ YIKTI"

    West, ardından Hollywood'u büyük bir geneleve benzetti ve kendisinin de porno bağımlısı olduğunu, bunun ailesini yıktığını belirtmişti.

    Rapçi, daha sonra yaptığı paylaşımlarda da Kardashian ile bir yazışmasının ekran görüntüsünü yayınlamıştı. Bu konuşmalarda Kardashian'ın eski kocasına "Lütfen keser misin!" mesajı gönderdiği görülmüştü. West ise ona "Hayır. Yüz yüze konuşmamız gerek." diye yanıt vermişti. West, sonra da çocuklarının hangi okula gideceği konusunda neden kendisinin söz hakkı olmadığını sormuştu. Kanye West "Neden sen konuşuyorsun, yarı beyaz olduğun için mi?" diye başka bir soru yöneltmişti.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    Kanye West'in yayınladığı bir başka mesajda ise Kardashian'ın eski eşine annesinin adına neredeyse yalvardığı görülmüştü. Kris Jenner, Kanye West'in kendisinden söz etmesini, adını anmasını istememişti. Jenner, "Ben neredeyse 67 yaşındayım ve her zaman harika hissetmiyorum. Bu beni sonu gelmeyen bir strese sokuyor," diyerek eski damadının artık kendisini rahat bırakmasını istemişti.

    Kanye West, çocukları hakkında da eski eşini suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü rapçi sonra da onların playboy olmayacaklarını ve seks kasetlerinin çıkmayacağını savunmuştu. West, bu satırlarıyla Kylie Jenner ile Kim Kardashian'ın, 2007 ve 2019'daki Playboy çekimlerine gönderme yapmıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUKLARI VAR

    Kardashian'ın rapçi Kanye West ile evliliğinden ikisi taşıyıcı anne olmak üzere North, Psalm, Chicago ve Saint adında dört çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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