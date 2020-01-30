\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015e\u0131rnak Gabar Bar\u0131nma Alan\u0131nda bulundu\u011fu de\u011ferlendirilen ter\u00f6ristleri etkisiz hale getirmek maksad\u0131yla; \u00c7ak\u0131rs\u00f6\u011f\u00fct Jandarma Komando Tugay Komutan\u0131 ve Siirt \u0130l Jandarma Komutan\u0131n\u0131n bizzat operasyonu arazide sevk ve idare etti\u011fi, Kapan-5 Gabar Operasyonu ba\u015flat\u0131ld\u0131 denildi. \r \r \r \r \r 780 PERSONEL G\u00d6REV YAPIYOR Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma \u00d6zel Harekat, P\u00d6H ve G\u00fcvenlik Korucu timlerinden olu\u015fan (780) personel (51 operasyonel tim) g\u00f6rev al\u0131yor. \u00a0A\u00e7\u0131klamada, Yurt i\u00e7inde ter\u00f6r\u00fcn tamamen ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen KAPAN Operasyonlar\u0131, vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun deste\u011fiyle kararl\u0131 bir \u015fekilde ba\u015far\u0131 ile devam etmektedir denildi. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0