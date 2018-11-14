SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yargıtay kararı bozdu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > İşadamı cinayetinde site sakinlerine şok!

Site görevlisini hatasından site sakinleri de sorumlu olacak

Yargıtay, kapıcının görevli olduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı misafiri bıçaklayarak öldürmesi olayında site sakinlerini de kusurlu buldu. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla; adam çalıştıranın görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlü sayılacak.

14.11.2018 - 10:48 | Güncelleme: İHA

İstanbul Kadıköy'de bir sitede meydana gelen olayda, hayırsever iş adamı A.Ç.B., babasının cenazesinden dolayı taziyeye gelen misafirin aracının park etme mevzusundan dolayı site görevlisi A.Y. ile tartışmaya başladı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.Y., iş adamı A.Ç.B.'yi bıçaklayarak öldürdü.

SİTE SAKİNLERİNE TAZMİNAT DAVASI 

 

A.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda hayatını kaybeden iş adamının ailesi, kapıcı A.Y., site yönetimi ve kat malikleri hakkında İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Davacı aile; A.Ç.B.'nin iş adamı kimliği ile bilinen, herkesçe tanınan, gelir seviyesi yüksek bir insan olduğunu belirtti. A.Ç.B.'nin hayatta olduğu dönemdeki gibi, hem hayat standartlarının korunması, hem de tüm masraflarının karşılanması gerektiğini dile getirdi. Davalılardan A.Y., olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürdü. Diğer davalılar site sakinleri ise kapıcı A.Y.'nin gerekli itina gösterilerek gerekli vasıfları taşıdığının tespiti üzerine işe alındığını belirterek suçlamaları reddetti. Mahkeme site sakinleri açısından davayı reddetti.

YARGITAY: ÇALIŞTIRACAĞINIZ ADAMI İTİNAYLA SEÇİN

Davacı ailenin temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; adam çalıştıranın görülecek işe uygun fikri, mesleki bilgi ve yeteneklere sahip bir kişi seçmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Seçeceği yardımcı kişinin göreceği iş için vasıflı, yeterli eğitim görmüş, yeni bilgi, yöntem ve tekniği, özümsemiş ve izlemiş olmasını arayacaktır. Davalının bu en basit tedbirlere başvurmaması objektif özen görevini açıkça kötüye kullandığını kanıtlayan deliller olarak görülmelidir. Davalı, adam çalıştıran sıfatıyla sorumluluktan kurtulabilmesi için, gerekli özeni göstermiş olması halinde de zararın gerçekleşeceğini ispat etmesi icap etmesi gerekecektir. Somut olayda; olayın davalıların kat malikleri olduğu sitede, kat maliklerinin talimatları doğrultusunda hareket eden site görevlisinin, yaptığı iş ile ilgili eylemi nedeniyle dava konusu olayın meydana geldiği ortadadır. Kat maliklerinin, davalı A.Y.'nin işlediği fiil nedeniyle Borçlar Kanunu hükmü gereğince sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşıldığından yazılı gerekçe ile iş bu davalılar açısından davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X