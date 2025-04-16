Kapsülün kapısı kafaları karıştırdı: Katy Perry'nin de katıldığı uzay yolculuğu sahte miydi?

Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'in, önceki gün tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşunda, ünlü pop yıldızı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, gazeteci ve sunucu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Dünya çapında TV kanallarının canlı olarak yayınladığı uçuş ve kapsülün paraşütlerle yere inme anıyla yolcuların kapsülden çıkış görüntüleri sonrası ilginç bir komplo teorisi ortaya atıldı. 'New Shepard' kapsülü indikten sonra, Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, kapsül kapısını açmak için özel bir aletle kapağı açmak üzere bekledi. Elleriyle kapıyı açarak önce nişanlısı Lauren Sanchez'i karşıladı. Ancak Bezos'un kapıyı açmasından birkaç dakika öncesine ait görüntülerde, kapsülün kapısının içeriden açıldığı ve ardından hızla kapatıldığı şeklinde algılanan görüntü yer alıyor.

REKLAM

Komplo teorisyenleri, bu garip anı, uzay yolculuğunun sahte olduğuna dair 'kesin kanıt' olarak adlandırdı. Blue Origin roketinin uzaya ulaştığına dair çok az şüphe olsa da, kapının içeriden açıldığının görülmesi, X platformunda şüphecileri harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, uzay görevinin sahte olduğunu ileri süren yorumlar yaptı.