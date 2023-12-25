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        Haberler Televizyon 'Kara'ın 'Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar özel makyajıyla çok konuşuldu

        'Kara'ın 'Sema Sultan'ı Bennu Yıldırımlar özel makyajıyla çok konuşuldu

        SHOW TV'nin yeni dizisi, yapımını Most Production'ın üstlendiği "Kara"ın başrol oyuncularından Bennu Yıldırımlar kendisine yapılan yaşlandırma makyajı ile herkesi şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:53
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        Özel makyajıyla çok konuşuldu
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        21 Aralık en uzun gecede SHOW TV’de yayına giren iddialı dizi 'Kara', konusu kadar oyuncularıyla da dikkatleri çekti. 'Kara’ın 'Sema Sultan’ı Bennu Yıldırımlar ise kendisine uygulanan yaşlandırma makyajı ile konuşuldu.

        GilaGila Benezra’nınBenezra’nın bizzat yaptığı yüz, el ve boynuna yapılan makyaj 4 saat sürüyor. Yıldırımlar, bu işlem sonrası 25 yaş yaşlandırılıyor. Bu anları hatıra olarak çektiren oyuncu setteki arkadaşları ile objektiflere poz verdi.

        Etkileyici hikayesi, güçlü oyuncuları ve sürükleyici anlatımı ile 'Kara', her perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #bennu yıldırımlar
        #show tv
        #kara
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