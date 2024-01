Bennu Yıldırımlar, 'Kara' dizisini ve rolünü anlattı SHOW TV'nin, yapımını Most Production'ın üstlendiği, izleyici ile buluşmak için gün sayan yeni dizisi 'Kara'nın başarılı ve usta oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Sema Sultan'ı ve kendisi için projedeki ilklerini anlattı

Sema Sultan’ın gizemli bir karakter olduğunu belirten sevilen oyuncu Bennu Yıldırımlar, bu proje için 20 yıl yaşlandırılıyor. Yıldırımlar, “İlk defa rol aldığım bir projede bana yaşlandırma makyajı yapıldı. Gila Benezra’nın yaptığı özel bir makyajla karakterin yaşlılığına da bürünmüş olmak ilginç bir deneyimdi. Set ortamımız da gayet güzel, yönetmenimiz Ender Mıhlar sayesinde her an her şeyden keyif alarak setimize devam ediyoruz. Çocuk oyuncularımız da pırıl pırıl. Birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğum bir ekip...” dedi.

REKLAM Yıldırımlar, karakterini ise şöyle anlatıyor; “Sema Sultan, izleyiciler açısından gizemli bir karakter olarak hikayede varlığını sürdürecek. Flashbackler ile karakteri izleyici açısından daha da anlam kazanacak. Kara’nın karakterinin şekillenmesinde rol oynamış biri. Buradan çok spoiler da vermek istemiyorum ama 3 çocuğun babaannesi olarak onların hayatlarına bir şekilde nasıl devam edeceklerini, hayatı nasıl algılayacaklarını geliştirmiş bir insan. Dizimizdeki her karakter gibi gizemini korumakta. İki ailenin bir olay sonucunda hayatlarının kesişmesi ve hesaplaşmasını konu alıyor dizimiz.” Diğer senaryolara benzemeyişi, hikayenin özel oluşu ve ele alınış biçimiyle 'Kara’nın farklı bir alternatif olacağını belirten başarılı isim Bennu Yıldırımlar, izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle özetliyor; “Şimdiden izleyiciyi büyük sürprizler beklediğini söyleyebilirim. Güçlü oyuncu kadrosu ve içinde gizemler barındıran özgün senaryosuyla 'Kara’nın izleyiciye farklı bir alternatif sunacağını düşünüyorum.”

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı 'Kara', ailesinin yaşamını alt üst edenlerden hesap sormak için harekete geçen Kara’nın (İlker Kaleli) sürpriz bir şekilde yolunun kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) birlikte verdikleri mücadeleyi etkili bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Kara', 21 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor. 'Kara'dan yeni tanıtım yayınlandı 'Arak'ın yayın tarihi belli oldu!