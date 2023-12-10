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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kara'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kara'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi 'Kara'nın yeni tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:10
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        'Kara'dan yeni tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin yeni dizisi 'Kara', 21 Aralık Perşembe akşamı başlayacak. Dizinin ilk bölümünün 2'nci tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Kara’nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu; Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

        İşte 'Kara'nın yeni tanıtımı;

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        #kara
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