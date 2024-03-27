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        Bakan Tunç: Muhalefetin söylediği doğru olsaydı, millet her seçimde Erdoğan der miydi (2)

        STKTEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'ün Safranbolu ilçesine geçerek burada seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:18 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:20
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        Bakan Tunç: Muhalefetin söylediği doğru olsaydı, millet her seçimde Erdoğan der miydi (2)
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        STKTEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’ün Safranbolu ilçesine geçerek burada seçim çalışmalarını sürdürdü. Burada sivil toplum kuruluşları ile basına kapalı toplantı yapan Bakan Tunç, daha sonra AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Safranbolu Belediye başkan adayı Ali Büyüközdemir ile birlikte Bağlar Mahallesinde Misak-ı Milli Meydanına kadar yapılan sevgi yürüyüşüne eşlik etti.

        ‘KANUNEN ANAYASAL YASAK MI VAR?’

        Misak-ı Milli Meydanında partililere seslenen Bakan Tunç, “Bize diyorlar ki ‘17 bakan seçim çalışmasındasınız’, bakanların seçim çalışmasında olmasıyla ilgili kanunen anayasal yasak mı var? Nereden çıkardınız bunu? Kendi beceriksizliğinize, kendi kayıp yıllarınızı örtmek için sürekli bunu gündemde tutmaya çalışıyorsunuz, neymiş? 17 bakan İstanbul'da. Niye 17 bakan İstanbul'da? 17 bakan Türkiye'nin her yerinde, 81 vilayetinde halkının arasında hem ülkeyi yönetiyor, hem de milletini dinliyor. Sen geleceksin vatandaşa, o hükümetin çalışmalarını, bakanların çalışmalarını karalayacaksın, dezenformasyon yapacaksın. Biz milletimize doğrusunu anlattığımızda rahatsız olacaksın öyle mi? Sen işine bak, sen İstanbul’a yaşattığın kayıp yıllara üzül, sen kendi perişanlığına üzül, nasıl İSKİ skandallarıyla bu ülkeyi çalkalandırdınız geçmişte, şimdi de para kuleleriyle maalesef İstanbul’a o kara görüntüleri yaşatıyorsunuz. Bakanlarımız milletiyle beraber millete hizmet yolunda hiç durmadan çalışmaya devam edecek ve koşturmaya devam edeceğiz. Eski sistemde milletvekilliği seçimlerinde Anayasamızda Ulaştırma, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın 3 ay önceden bir istifası söz konusuydu. Ama bu belediye seçimleri ama bunda yoktu ama maalesef öyle bir karalama yapmaya çalışıyorlar ki, o karalamayı şunun için yapıyorlar, yaptıkları bir eser yok ürettikleri bir icraat yok, çaktıkları bir çivi yok sırf onu gölgelemek örtmek için böyle dezenformasyona başvuruyorlar. Nereye başvururlarsa başvursunlar milletimiz 17 sandıkta Recep Tayyip Erdoğan dedi, 22 yıldan bu yana Ak Parti, Cumhur İttifakı dedi. Şimdi 18’inci sandıkta yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan diyecek” dedi.

        BAKAN TUNÇ, HASANKADI BELDESİNDE PARTİLİLERLE İFTARDA BULUŞTU

        Daha sonra Bartın’ın Hasankadı beldesine geçen Bakan Tunç, burada AK Parti Hasankadı Belediye başkan adayı Süleyman Özgün tarafından Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Tunç, buradaki konuşmasında belediye başkan adayı Süleyman Özgün’e projelerinin arkasında olduğunu belirterek, yerel seçimlerinde destek istedi.

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