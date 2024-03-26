AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, sendika üyeleriyle iftar yaptı

Programa katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini belirterek, Çetinkaya için destek istedi.

Çetinkaya, iftarı Memur-Sen camiasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Ezanın okunmasıyla salondakilerle orucunu açan Çetinkaya, toplumun her kesimiyle bir araya gelip iftar sevincini paylaştıklarını belirtti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesince Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.