Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Merkeze bağlı Kayı köyünde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve bu kişilerin üst aramasında, 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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