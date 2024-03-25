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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:28
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Merkeze bağlı Kayı köyünde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç ve bu kişilerin üst aramasında, 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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