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        Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:16 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:16
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        Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

        Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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