Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

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