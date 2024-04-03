Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mazbatasını aldı
CHP'den tekrar Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, mazbatasını aldı.
CHP'den tekrar Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Müdürü Tuğba Çoban'dan mazbatasını alan Köse, daha sonra CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve partililerle, Safranbolu Belediyesi'nin önüne kadar yürüdü.
Köse, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.
Konuşmasının ardından Köse, makamında tebrikleri kabul etti.
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