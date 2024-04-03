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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:37
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesine gelen Çetinkaya, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Caner Yılmaz'dan aldı.

        Daha sonra Karabük Belediyesi binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Çetinkaya, 5 yıllık süreçte çok fazla çalışarak oyların hakkını fazlasıyla vereceklerini söyledi.

        Çetinkaya, şehri imar ve inşa edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin gönlünü ihya ederek şehrimizi müreffeh bir seviyeye çıkarmak için fazlasıyla çaba göstereceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.

        Kendisini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür eden Çetinkaya, "İlk dediğimiz noktadayız. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve çok çalışmak, daha güzel bir Karabük. Biz kavga ve ikilik siyaseti değil birlik ve beraberlik, eser siyaseti için buradayız. İnşallah bunu tesis edeceğiz. 5 yıl omuz omuza hep beraber daha güçlü bir Karabük'ü hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

        Çetinkaya, konuşmasının ardından makama geçerek başkanlık koltuğuna oturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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