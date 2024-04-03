Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mazbatasını aldı

AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya, mazbatasını alarak görevine başladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesine gelen Çetinkaya, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Caner Yılmaz'dan aldı.

Daha sonra Karabük Belediyesi binası önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Çetinkaya, 5 yıllık süreçte çok fazla çalışarak oyların hakkını fazlasıyla vereceklerini söyledi.

Çetinkaya, şehri imar ve inşa edeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin gönlünü ihya ederek şehrimizi müreffeh bir seviyeye çıkarmak için fazlasıyla çaba göstereceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.