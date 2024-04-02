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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:57
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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Y.A. idaresindeki 78 SG 745 plakalı otomobil, Sadri Artunç Caddesi'nde B.Ö. yönetimindeki 78 SA 095 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü B.Ö. ve arkasında oturan Ö.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, motosiklet sürücüsü B.Ö.'nün 1,63 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu, diğer sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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