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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:58
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı kent merkezinde durdurdu.

        Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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