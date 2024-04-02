Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı kent merkezinde durdurdu.

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